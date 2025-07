Von Kneipp-Becken über Kino bis Bazillenröhre: An diesen Chemnitzer Plätzen überstehen Sie den Hitze-Mittwoch

Heute soll der Temperaturrekord in diesem Jahr geknackt werden. Gerade in der aufgeheizten City wird die Hitze zum Problem. „Freie Presse“ hat deshalb kühle Orte gesucht – mit einem Thermometer.

Mit 34 Grad Celsius soll es am Mittwoch in Chemnitz „nur“ 34 Grad Celsius warm werden, die Berliner dürfen sich auf 37 Grad freuen. Der Chemnitzer wird trotzdem ins Schwitzen kommen, denn so heiß war es in diesem Sommer noch nie. „Freie Presse“ hat deshalb nach kühlen Plätzen in der Stadt gesucht und die Temperaturen einen Tag vorher...