Von Köln in die Kulturhauptstadt: So lief die Ankunft von TV-Satiriker Jan Böhmermann in Chemnitz

Am späten Nachmittag kam der Satiriker mit dem E-Roller in der Kulturhauptstadt an. Fans hatten sich da bereits am Ziel positioniert - undhielten diverse Geschenke bereit. Die Ankunft in Bildern.

Chemnitz. TV-Satiriker Jan Böhmermann ist in Chemnitz angekommen. Fans und Kameraleute standen am Karl-Marx-Monument bereit, um ihn zu empfangen. Am Monument angekommen, trank er ein Bier, das ihm aus der Menge gereicht wurde. Augenscheinlich kein Marx-Städter oder anderes Chemnitzer Bier, sondern ein Störtebeker Atlantik Ale. Außerdem bekam er einen C-the-Unseen-Kulturhauptstadt-Beutel geschenkt, eine Fitflasche und ein Stofftier vom Maskottchen der Chemnitzer Basketballer Niners, Karli.

Vor dem Monument berichtet Böhmermann von seiner Tour von Köln-Ehrenfeld quer durch Deutschland nach Chemnitz: Über Solingen, Wuppertal, über Hagen, am Wohnhaus von Friedrich Merz vorbei - er dürfe aber nicht sagen, wo das ist -, und durch das Sauerland. Unter dem Monument nahm er ein Insta-Live-Video auf, um auf seine kommende Show über die Deutschland-Tour hinzuweisen. Nach etwa einer Viertelstunde zog der Satiriker weiter - um die Ecke in die neu eröffnete Galerie an der Straße der Nationen.

Ankunft in der Kulturhauptstadt in Bildern

Böhmermann kommt über die Kreuzung Brückenstraße. Bild: Ulf Dahl Angekommen! Bild: Ulf Dahl Vor Ort werden Selfies mit dem Satiriker gemacht. Bild: Ulf Dahl Auch junge Chemnitzer waren bei der Ankunft dabei - und lasen auf dem Boden Botschaften mit Jan Böhmermann. Bild: Ulf Dahl Der Kulturhauptstadtbeutel gehörte neben Fit-Flasche, Bier und Karli-Plüschtier zu den Geschenken, die Böhmermann zur Ankunft bekam. Bild: Ulf Dahl Begleitet von Kameras ging es im Anschluss weiter zur neuen Galerie an der Straße der Nationen. Bild: Ulf Dahl Aus Chemnitz meldete sich Böhmermann unter anderem mit einem Insta-Live-Video. Bild: Ulf Dahl

E-Roller-Tour quer durch Deutschland

Jan Böhmermann hatte sich am Nachmittag auf seiner E-Rollertour quer durch Deutschland kurz vor seinem Ziel, der Kulturhauptstadt Chemnitz, noch einmal bei seinen Fans gemeldet. In Callenberg hatte er ein Foto aufgenommen. Später sagt er, dass er nur noch neun Kilometer entfernt ist von seinem Ziel. Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr war er auf seine letzte Etappe aus der Jenaer Gegend gestartet. Er fühle sich etwas erschöpft, sei aber gut gelaunt, berichtete er zuvor. Jan Böhmermann war vergangene Woche in Köln gestartet. Was er in der Kulturhauptstadt Europas tun wird, war bis zuletzt offen. (cma/sane)

Der Satiriker kommt am Karl-Marx-Monument an. Bild: Erik Anke

