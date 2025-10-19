Von Luisa Neubauer bis Frank-Walter Steinmeier: Diese Promis kommen nächste Woche nach Chemnitz

Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Fokus: Große Veranstaltungen locken hochkarätige Gäste nach Chemnitz.

Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wird am kommenden Freitag einen Baum im Chemnitzer Stadthallenpark pflanzen. Das teilt die Carlowitz-Gesellschaft mit, auf deren Einladung Neubauer nach Chemnitz kommt. Die junge Aktivistin ist aber mitnichten die einzige Prominente, die in der nächsten Woche nach Chemnitz kommt.