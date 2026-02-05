Von Nazi-Parolen bis Böllerwurf gegen Polizei: Mindestens 17 Verfahren gegen rechtsextreme „Chemnitz Revolte“

Chemnitz
Im ersten Halbjahr 2025 trat die rechtsextreme Jugendgruppe immer wieder in Chemnitz in Erscheinung. Eine Antwort des Innenministers zeigt nun, dass es viel mehr Vorfälle gab, als bisher bekannt.
Der breiten Öffentlichkeit war die rechtsextreme Jugendgruppe „Chemnitz Revolte“ bisher vor allem durch zwei Ereignisse bekannt. Am 18. Januar 2025 führten sie die Demonstration gegen die Eröffnung der Kulturhauptstadt mit an. Ein 15-Jähriger soll damals einen Böller auf einen Polizisten geworfen haben. Dieser erlitt ein Knalltrauma. Nur...
