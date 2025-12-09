Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Von „Sterbehilfe“ bis „keine Katastrophe mehr“: Entscheidung in der Chemnitzer Jugendhilfe ist gefallen

Die bisherige Kürzungsliste sorgte bei den Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit für große Sorgen. Mehrfach wurde demonstriert.
Die bisherige Kürzungsliste sorgte bei den Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit für große Sorgen. Mehrfach wurde demonstriert. Bild: Andreas Seidel
Die bisherige Kürzungsliste sorgte bei den Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit für große Sorgen. Mehrfach wurde demonstriert.
Die bisherige Kürzungsliste sorgte bei den Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit für große Sorgen. Mehrfach wurde demonstriert. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Von „Sterbehilfe“ bis „keine Katastrophe mehr“: Entscheidung in der Chemnitzer Jugendhilfe ist gefallen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Jugendhilfeausschuss hat am Dienstag darüber entschieden, welche Angebote im nächsten Jahr gefördert werden und welche nicht mehr. Schon vorher stand fest, dass der Rotstift dezenter ausfällt als lange befürchtet.

Der Plan steht: Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Von einst 26 Angeboten in der Kinder- und Jugendhilfe (vom Jugendclub bis zu medienpädagogischen Angeboten), die im kommenden Jahr wegen der klammen Stadtkasse gar nicht mehr gefördert werden sollten, sind am Ende nur noch vier betroffen. Und diese vor allem deshalb, weil sie fachlich und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Krise in der Chemnitzer Jugendhilfe: Dienstag fällt die Entscheidung
Jüngst demonstrierte das Bündnis „Allianz für Substanz“ gegen Streichungen in der Jugendhilfe.
Nur vier Angebote der freien Jugendhilfe sollen 2026 nicht mehr wie bisher gefördert werden. Ursprünglich standen 26 auf der Kippe. Die „Allianz für Substanz“ ist trotzdem nicht zufrieden.
Susanne Kiwitter
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
02.12.2025
3 min.
Von 26 auf 4: Welche Jugendhilfe-Angebote in Chemnitz definitiv gestrichen und welche bleiben sollen
Der Druck auf das Rathaus ist groß: Erst am Montag machte eine „Allianz für Substanz“ mobil.
Seit Wochen ist die Aufregung groß, weil 26 Angebote der freien Jugendarbeit in Chemnitz für 2026 auf der Kippe stehen – oder standen. OB Schulze legt nun einen neuen Plan vor, der weniger radikal ist. Für alle reicht es trotzdem nicht.
Susanne Kiwitter
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
Mehr Artikel