Von „Sterbehilfe“ bis „keine Katastrophe mehr“: Entscheidung in der Chemnitzer Jugendhilfe ist gefallen

Der Jugendhilfeausschuss hat am Dienstag darüber entschieden, welche Angebote im nächsten Jahr gefördert werden und welche nicht mehr. Schon vorher stand fest, dass der Rotstift dezenter ausfällt als lange befürchtet.

Der Plan steht: Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Von einst 26 Angeboten in der Kinder- und Jugendhilfe (vom Jugendclub bis zu medienpädagogischen Angeboten), die im kommenden Jahr wegen der klammen Stadtkasse gar nicht mehr gefördert werden sollten, sind am Ende nur noch vier betroffen. Und diese vor allem deshalb, weil sie fachlich und...