MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Von Urlaubsplanung bis Spielenacht: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Reisemesse, Spielespaß und noch viel mehr gibt es am Wochenende in Chemnitz.
Reisemesse, Spielespaß und noch viel mehr gibt es am Wochenende in Chemnitz. Bild: /Collage: Philipp Schulze/Matthias Merz/dpa
Von der historischen E-Lok im Chemnitzer Bahnhof bis zur Modellbahnausstellung.
Von der historischen E-Lok im Chemnitzer Bahnhof bis zur Modellbahnausstellung. Bild: Uwe Zucchi/dpa
Neben verschiedenen Sportangeboten für Kinder am Sportsonntag lernen sie auch etwas über Ernährung und einen gesunden Lebensstil.
Neben verschiedenen Sportangeboten für Kinder am Sportsonntag lernen sie auch etwas über Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Bild: Soeren Stache/dpa
Reisemesse, Spielespaß und noch viel mehr gibt es am Wochenende in Chemnitz.
Reisemesse, Spielespaß und noch viel mehr gibt es am Wochenende in Chemnitz. Bild: /Collage: Philipp Schulze/Matthias Merz/dpa
Von der historischen E-Lok im Chemnitzer Bahnhof bis zur Modellbahnausstellung.
Von der historischen E-Lok im Chemnitzer Bahnhof bis zur Modellbahnausstellung. Bild: Uwe Zucchi/dpa
Neben verschiedenen Sportangeboten für Kinder am Sportsonntag lernen sie auch etwas über Ernährung und einen gesunden Lebensstil.
Neben verschiedenen Sportangeboten für Kinder am Sportsonntag lernen sie auch etwas über Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Bild: Soeren Stache/dpa
Chemnitz
Von Urlaubsplanung bis Spielenacht: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reisen, Schienen und Kultur prägen das Chemnitzer Wochenende: Die Urlaubsmesse startet in die Saison, eine historische E-Lok macht Halt am Hauptbahnhof, dazu gibt es Konzerte, Sport und Ausstellungen.

Am Freitag startet in der Messe Chemnitz die Urlaubsausstellung „Reisen und Caravaning“ – Sachsens erste Urlaubsmesse des Jahres. Tickets kosten im Vorverkauf 9 Euro (ermäßigt 7, Familienkarten 20 Euro), vor Ort jeweils bis zu zwei Euro mehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
05.12.2025
4 min.
Abseits vom Glühweinstand: Das geht am Wochenende in Chemnitz
Blaufichten oder Nordmanntannen können am Samstagvormittag im Ebersdorfer Wald selbst geschlagen werden – dabei ist Muskelkraft gefragt.
Die „Freie Presse“-Redaktion hat Tipps für das Wochenende vom zweiten Advent zusammengestellt. Für Weihnachtsmuffel, Familien und Adventfans ist für jeden etwas dabei.
Laetitia Feddersen
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
02.01.2026
3 min.
Lego, Rüsseltiere, Niners: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Fünf Tipps fürs erste Januarwochenende in Chemnitz.
Haben Sie entrümpelt und wollen verkaufen? Oder Lust auf Elefanten-Evolution? Auch auf der Modellbahn-Schiene, musikalisch und sportlich läuft in Chemnitz am 3. und 4. Januar etwas.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel