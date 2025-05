Von verteidigungsbereit bis kriegstüchtig: Wie die Bundeswehr in Chemnitz um Nachwuchs wirbt

Etwas versteckt am Rande eines Gewerbegebietes hat die Truppe für zwei Wochen ein großes Berufsberatungszentrum aufgebaut. Schülerinnen und Schüler aus ganz Sachsen werden dorthin gebracht.

Wenn nicht gerade die Niners Chemnitz ein Heimspiel austragen oder Bühnenstars die Massen in die Chemnitzer Messe locken, dann verirrt sich üblicherweise kaum jemand in die Einöde rund um den endlos leeren Parkplatz an der Messe. Auf der einen Seite die Industriebrachen an der Zwickauer Straße, auf der anderen das Gewerbegebiet rund um den...