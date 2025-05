In Chemnitz arbeiten mehr als 7400 Menschen in der Pflege. Bild: Symbolbild: Jens Wolf/dpa

Chemnitz 12.05.2025

Vor allem weiblich und in Teilzeit: In Chemnitz mehr als 7400 Beschäftigte in der Pflege

Nach Angaben der Agentur für Arbeit sind rund zwei Drittel davon Frauen und die meisten in Teilzeit. Zuletzt gab es im Schnitt mehr als 100 freie Stellen. In Chemnitz sind mehr als 7400 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig in der Pflegebranche beschäftigt. Damit zählt die Pflege nach Angaben der Agentur für Arbeit, die darauf anlässlich des Tages der Pflege am 12. Mai aufmerksam machte, zu den wichtigsten Berufsfeldern der Stadt. „Pflege ist eine tragende Säule unserer regionalen...