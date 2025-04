Vor dem Derby Chemnitz – Aue: Womit Bahnreisende am Samstag rechnen müssen

Zum Pokalduell in Chemnitz wird ab Mittag auch rund um den Hauptbahnhof viel Polizei im Einsatz sein.

In Chemnitz steigt am Samstag das Fußballspiel des Jahres. Im ausverkauften Stadion an der Gellertstraße treffen der Chemnitzer FC und Erzrivale FC Erzgebirge Aue aufeinander. Da viele Fans beider Teams mit der Bahn nach Chemnitz kommen werden, sollten Reisende sich auf dem Hauptbahnhof und in den Zügen auf mehr Andrang als üblich einrichten...