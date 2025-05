Vor den Deutschen Meisterschaften in Chemnitz: Landtagspräsident in der Tanzstunde

Alexander Dierks ist Schirmherr der Deutschen Meisterschaft im Standard- und Lateintanz Mitte Juni in Chemnitz. Um sich darauf vorzubereiten, schwebte er jetzt selbst übers Tanzparkett.

Nach sieben Arbeitsterminen in Dresden, die sich regulär um Politik drehten, hatte Landtagspräsident Alexander Dierks am Dienstagabend einen achten in Chemnitz, den er so im Alltag sonst nie hat: er probierte sich als Tänzer. Dierks hat die Schirmherrschaft für die Deutsche Meisterschaft im Standard- und Lateintanz Mitte Juni in Chemnitz...