Vorbild Tübingen: Kommt auch in Chemnitz die Verpackungssteuer?

50 Cent pro Kaffeebecher, 20 Cent pro Strohalm: In Boris Palmers Stadt ist das inzwischen vom Bundesverfassungsgericht legitimiert und damit zur Nachahmung freigegeben. In Chemnitz gibt es nun einen Vorstoß, den die Stadt prüfen will.

Kaffeebecher, Pommesschalen, Plastikbesteck, Pizzakartons: Das ist Usus in den meisten Imbissläden. Zwar gilt in Deutschland seit 2023 eine Mehrwegplicht im Sinne eines Angebotes an die Kunden, davon ausgenommen sind aber kleinere Betriebe. Die Stadt Tübingen hat vor drei Jahren das Prinzip umgekehrt und eine lokale Steuer auf Einwegverpackungen...