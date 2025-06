Vorsicht: Handtaschendiebe am Hauptbahnhof Chemnitz unterwegs

Die Bundespolizei spricht von Bandendiebstahl und meldet ein Opfer.

Am Mittwoch ist eine Frau (55) am Hauptbahnhof Opfer einer Diebesbande geworden. Laut Bundespolizei stand sie um 8 Uhr am Bahnsteig, als sie von zwei Männern abgelenkt wurde, während ein dritter ihre Umhängetasche von einem Koffer nahm. Danach lief er zum Ausgang, nahm die Geldbörse raus und legte die Tasche auf einen Mülleimer. Das alles...