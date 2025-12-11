MENÜ
  Vorstellung der Chemnitzer Wärmeplanung für heute abgesagt

Bei der kommunalen Wärmeplanung wird auch festgelegt, wo Fernwärme in Zukunft anliegen wird.
Bei der kommunalen Wärmeplanung wird auch festgelegt, wo Fernwärme in Zukunft anliegen wird. Bild: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Vorstellung der Chemnitzer Wärmeplanung für heute abgesagt
Von Christian Mathea
Ursprünglich wollte die Stadt am Donnerstag den Plan über künftige Heizoptionen vorstellen. Doch der Termin findet nicht statt. Eine Initiative bietet kurzfristig eine Alternativ-Veranstaltung.

Am Donnerstag sollte die kommunale Wärmeplanung (KWP) im Kulturkaufhaus Tietz vorgestellt werden. Allerdings wurde der Termin am Mittwochabend im Ausschuss für Eigenbetriebe, Umwelt und Sicherheit gestrichen. Die Stadt schreibt zur Begründung, dass die Ausschuss-Mitglieder weiteren Beratungsbedarf sehen würden. Ein neuer Termin steht noch...
