Vorstellung der Chemnitzer Wärmeplanung für heute abgesagt

Ursprünglich wollte die Stadt am Donnerstag den Plan über künftige Heizoptionen vorstellen. Doch der Termin findet nicht statt. Eine Initiative bietet kurzfristig eine Alternativ-Veranstaltung.

Am Donnerstag sollte die kommunale Wärmeplanung (KWP) im Kulturkaufhaus Tietz vorgestellt werden. Allerdings wurde der Termin am Mittwochabend im Ausschuss für Eigenbetriebe, Umwelt und Sicherheit gestrichen. Die Stadt schreibt zur Begründung, dass die Ausschuss-Mitglieder weiteren Beratungsbedarf sehen würden. Ein neuer Termin steht noch... Am Donnerstag sollte die kommunale Wärmeplanung (KWP) im Kulturkaufhaus Tietz vorgestellt werden. Allerdings wurde der Termin am Mittwochabend im Ausschuss für Eigenbetriebe, Umwelt und Sicherheit gestrichen. Die Stadt schreibt zur Begründung, dass die Ausschuss-Mitglieder weiteren Beratungsbedarf sehen würden. Ein neuer Termin steht noch...