  • Vorwurf der Sabotage bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz: Wie viel darf ein ausscheidender Experte löschen?

Computer-Sabotage bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz? Die Anklage wirft Fragen auf.
Computer-Sabotage bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz? Die Anklage wirft Fragen auf. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Computer-Sabotage bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz? Die Anklage wirft Fragen auf.
Computer-Sabotage bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz? Die Anklage wirft Fragen auf. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Chemnitz
Vorwurf der Sabotage bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz: Wie viel darf ein ausscheidender Experte löschen?
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein früherer IT-Forensiker der Staatsanwaltschaft Chemnitz wird angeklagt, vor seinem Ausscheiden Daten und Programme unberechtigt entfernt zu haben. Eine Wahrheitssuche mit Umwegen.

Sabotage - das klingt nach schwerwiegenden Manipulationen, die Flugzeuge abstürzen und Staudämme bersten lässt. Ein 35-jähriger Mann wird von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Staatsanwaltschaft Chemnitz, wegen Computersabotage angeklagt.
