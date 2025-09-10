Vorwurf der Sabotage bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz: Wie viel darf ein ausscheidender Experte löschen?

Ein früherer IT-Forensiker der Staatsanwaltschaft Chemnitz wird angeklagt, vor seinem Ausscheiden Daten und Programme unberechtigt entfernt zu haben. Eine Wahrheitssuche mit Umwegen.

Sabotage - das klingt nach schwerwiegenden Manipulationen, die Flugzeuge abstürzen und Staudämme bersten lässt. Ein 35-jähriger Mann wird von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Staatsanwaltschaft Chemnitz, wegen Computersabotage angeklagt.