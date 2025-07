Vorzugsvariante Spinnbau: Architektenbund kritisiert Chemnitzer Vorschlag gegen Schauspielhaus

Auf welcher Bühne soll künftig in Chemnitz Theater gespielt werden? Die Stadt und der oberste Theaterchef haben eine klare Präferenz. Der Landesverband des Bundes Deutscher Architekten kritisiert das. Mehr noch: Er unterstellt eine einseitige Beurteilung.

Das Schauspielhaus in Chemnitz ist zum Politikum geworden. Seit 2021 geschlossen, sollte es bis zum Festival „Theater der Welt“ in 2026 in Chemnitz saniert sein. Doch daraus wurde nichts. Wegen der Krise in der Stadtkasse wurde das Projekt gecancelt und die Frage nach Alternativen immer wieder verschoben. Seit Kurzem liegen zwei Varianten auf...