Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wachsender Frust wegen Hängepartie im Chemnitzer Rathaus: „Ein unhaltbarer Zustand“

CDU-Fraktionschef Tino Fritzsche fordert eine tragfähige Lösung zur weiteren Arbeit.
CDU-Fraktionschef Tino Fritzsche fordert eine tragfähige Lösung zur weiteren Arbeit. Bild: Andreas Seidel
CDU-Fraktionschef Tino Fritzsche fordert eine tragfähige Lösung zur weiteren Arbeit.
CDU-Fraktionschef Tino Fritzsche fordert eine tragfähige Lösung zur weiteren Arbeit. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Wachsender Frust wegen Hängepartie im Chemnitzer Rathaus: „Ein unhaltbarer Zustand“
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein interner Streit innerhalb der Chemnitzer AfD blockiert seit Wochen die Arbeit des Stadtrats. Auch der für die kommenden Tage geplante Neustart ist geplatzt. Der Unmut nimmt zu, die Geduld schwindet.

Eigentlich hätten in Chemnitz die von den Bürgern der Stadt gewählten Stadträtinnen und Stadträte in den kommenden Tagen wieder loslegen sollen mit ihrer Arbeit. Nach dem internen Krach in der Chemnitzer AfD, der Spaltung ihrer Fraktion und dem Hin und Her um den künftigen Status ihrer Mitglieder im Rat sollten Fachausschüsse und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
19.08.2025
3 min.
Rathaus entscheidet: Doch keine zweite AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat
Zwölf von 15 AfD-Stadträten sind Ende Juli aus der Fraktion ausgetreten.
Die Stadtverwaltung erachtet die Aufspaltung der AfD-Fraktion als unwirksam. Die zwölf ausgetretenen Stadträte werden vorerst als Fraktionslose betrachtet.
Erik Anke
08.08.2025
3 min.
„Wir drehen uns um uns selbst“: So reagieren die Stadträte auf die Spaltung der Chemnitzer AfD-Fraktion
Der Chemnitzer Stadtrat kommt am 27. August wieder zusammen. Bis dahin herrscht Stillstand.
Der Stillstand, den die Spaltung der AfD im Chemnitzer Stadtrat ausgelöst hat, wird von Stadträten anderer Parteien scharf kritisiert. Die neuen AfD-Fraktionschefs sehen die Schuld aber nicht bei sich.
Erik Anke
Mehr Artikel