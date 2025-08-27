Wachsender Frust wegen Hängepartie im Chemnitzer Rathaus: „Ein unhaltbarer Zustand“

Chemnitz
Ein interner Streit innerhalb der Chemnitzer AfD blockiert seit Wochen die Arbeit des Stadtrats. Auch der für die kommenden Tage geplante Neustart ist geplatzt. Der Unmut nimmt zu, die Geduld schwindet.
Eigentlich hätten in Chemnitz die von den Bürgern der Stadt gewählten Stadträtinnen und Stadträte in den kommenden Tagen wieder loslegen sollen mit ihrer Arbeit. Nach dem internen Krach in der Chemnitzer AfD, der Spaltung ihrer Fraktion und dem Hin und Her um den künftigen Status ihrer Mitglieder im Rat sollten Fachausschüsse und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.