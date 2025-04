Wärme, Gas, Erneuerbare Energien: Chemnitzer Versorger Eins stellt Unternehmensstrategie vor

Das Chemnitzer Unternehmen versorgt 400.000 Kunden. Nun präsentiert es öffentlich, wie es nach dem vollzogenen Ausstieg aus der Kohle bis 2045 weitergehen soll.

Der Chemnitzer Energieversorger Eins Energie in Sachsen stellt am Donnerstag seine Unternehmens- und Investitionsstrategie für die kommenden 20 Jahre vor. In einem gemeinsam mit der Carlowitz-Gesellschaft und der Stadt Chemnitz veranstalteten öffentlichen Energieforum geht es unter anderem um geplante Kraftwerksprojekte für die...