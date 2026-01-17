Wärmeplanung für Chemnitz: Ein Streitpunkt vertagt, nun sind die Bürger am Zug

Im Streit um den Einsatz von Wasserstoff in der Wärmegewinnung haben sich Rathaus und Stadträte auf einen Kompromiss geeinigt, zu dem sich nun die Bürger äußern können. Bislang lässt der Plan viele Fragen offen.

Die Zeit drängt: Bis zum Sommer müssen alle größeren Städte einen Plan dafür vorlegen, wie sie in Zukunft heizen wollen. Diese kommunale Wärmplanung enthält zwar keine rechtlich verbindlichen Vorgaben, aber Hinweise, wo Städte und Energieversorger Potenziale sehen. Die Gebäudeeigentümer sollen dennoch Wahlfreiheit haben, obgleich nicht... Die Zeit drängt: Bis zum Sommer müssen alle größeren Städte einen Plan dafür vorlegen, wie sie in Zukunft heizen wollen. Diese kommunale Wärmplanung enthält zwar keine rechtlich verbindlichen Vorgaben, aber Hinweise, wo Städte und Energieversorger Potenziale sehen. Die Gebäudeeigentümer sollen dennoch Wahlfreiheit haben, obgleich nicht...