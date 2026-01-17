MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wärmeplanung für Chemnitz: Ein Streitpunkt vertagt, nun sind die Bürger am Zug

Die Wärmeplanung muss bis zum Sommer stehen. Sie greift auch den Fernwärme-Ausbau auf.
Die Wärmeplanung muss bis zum Sommer stehen. Sie greift auch den Fernwärme-Ausbau auf. Bild: Toni Söll/Archiv
Die Wärmeplanung muss bis zum Sommer stehen. Sie greift auch den Fernwärme-Ausbau auf.
Die Wärmeplanung muss bis zum Sommer stehen. Sie greift auch den Fernwärme-Ausbau auf. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Wärmeplanung für Chemnitz: Ein Streitpunkt vertagt, nun sind die Bürger am Zug
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Streit um den Einsatz von Wasserstoff in der Wärmegewinnung haben sich Rathaus und Stadträte auf einen Kompromiss geeinigt, zu dem sich nun die Bürger äußern können. Bislang lässt der Plan viele Fragen offen.

Die Zeit drängt: Bis zum Sommer müssen alle größeren Städte einen Plan dafür vorlegen, wie sie in Zukunft heizen wollen. Diese kommunale Wärmplanung enthält zwar keine rechtlich verbindlichen Vorgaben, aber Hinweise, wo Städte und Energieversorger Potenziale sehen. Die Gebäudeeigentümer sollen dennoch Wahlfreiheit haben, obgleich nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
1 min.
Einbruch ins Rathaus - Dienstsiegel und Geld gestohlen
Unbekannte stahlen unter anderem Dienstsiegel und Bargeld – die Kripo ermittelt. (Symbolbild)
Wie konnten Diebe am Wochenende ins Rathaus von Markranstädt gelangen? Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch.
11:45 Uhr
2 min.
Chemnitz: Einbruchserie im Osten der Stadt
Eine Reihe von Einbrüchen ereignete sich seit Freitag.
Mindestens fünf Einfamilienhäuser waren seit Freitag im Visier von Einbrechern. Die Täter hatten es auf Bargeld, Schmuck und Haushaltsgeräte abgesehen.
Erik Anke
17.01.2026
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen.
Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.
Katrin Kablau und André März
14.12.2025
4 min.
Streitpunkt Wasserstoff: Darum wurde die Wärmeplanung für Chemnitz gestoppt
Im Kommunalen Wärmeplan der Stadt Chemnitz bekommt Wasserstoff eine vergleichsweise große Aufmerksamkeit. Daran stören sich Stadträte und das Klimabündnis Chemnitz.
In dieser Woche wollte das Rathaus seine Ideen dafür vorstellen, wie in der Stadt künftig geheizt wird. Der Termin wurde abgesagt, weil Stadträte noch Gesprächsbedarf zum Thema Wasserstoff haben. Was steht dazu drin und was ist die Kritik daran?
Benjamin Lummer
17.01.2026
4 min.
Die Stimmen nach der Derbyniederlage des FC Erzgebirge Aue: „Mein Herz ist gebrochen“
Nicht zu fassen: In allerletzter Sekunde verliert der FC Erzgebirge das Ostderby in Rostock. Trainer Jens Härtel schlug fassungslos die Arme hinter dem Kopf zusammen.
Im Ostderby beim FC Hansa Rostock hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel eine ganz bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Enttäuschung im Veilchenlager ist groß. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
11.12.2025
2 min.
Vorstellung der Chemnitzer Wärmeplanung für heute abgesagt
Bei der kommunalen Wärmeplanung wird auch festgelegt, wo Fernwärme in Zukunft anliegen wird.
Ursprünglich wollte die Stadt am Donnerstag den Plan über künftige Heizoptionen vorstellen. Doch der Termin findet nicht statt. Eine Initiative bietet kurzfristig eine Alternativ-Veranstaltung.
Christian Mathea
Mehr Artikel