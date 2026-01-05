MENÜ
  • Wann kehrt die Kunststoff-Eisbahn auf den Chemnitzer Neumarkt zurück?

Schon in einigen Wochen soll die Kunststoff-Eisbahn wieder aufgebaut werden. Bild: Harry Haertel/Archiv
Chemnitz
Wann kehrt die Kunststoff-Eisbahn auf den Chemnitzer Neumarkt zurück?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Areal vor dem Neuen Rathaus soll bald wieder jede Menge Winter-Spaß bieten. Erste Details sind schon bekannt.

In Chemnitz wird auch in diesem Winter Schlittschuhlaufen vor dem Rathaus möglich sein. Ab 6. Februar verwandelt sich der Neumarkt wieder in ein Areal für allerlei Winter-Spaß. Das kündigen die Initiatoren von der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg) an, eine der großen Wohnungsgenossenschaften der Stadt. Für fast zweieinhalb Wochen wird...
