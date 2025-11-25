War es Rassismus? Jugendlicher auf Sonnenberg in Chemnitz angegriffen

Insgesamt vier Täter griffen am Montag einen 15-Jährigen an. Die Polizei ermittelt und hat bereits erste Hinweise zum Hintergrund der Tat.

Ein 15-jähriger Jugendlicher mit nigerianischen Wurzeln ist am Montag Opfer eines Angriffs auf dem Sonnenberg geworden. Wie die Polizei mitteilte, attackierten ihn drei unbekannte Jungen und ein unbekanntes Mädchen in der Uhlandstraße. Sie schlugen und traten den Jugendlichen. Eine ärztliche Behandlung direkt vor Ort sei jedoch nicht notwendig...