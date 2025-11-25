Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • War es Rassismus? Jugendlicher auf Sonnenberg in Chemnitz angegriffen

Chemnitz
War es Rassismus? Jugendlicher auf Sonnenberg in Chemnitz angegriffen
Redakteur
Von Elisa Leimert
Insgesamt vier Täter griffen am Montag einen 15-Jährigen an. Die Polizei ermittelt und hat bereits erste Hinweise zum Hintergrund der Tat.

Ein 15-jähriger Jugendlicher mit nigerianischen Wurzeln ist am Montag Opfer eines Angriffs auf dem Sonnenberg geworden. Wie die Polizei mitteilte, attackierten ihn drei unbekannte Jungen und ein unbekanntes Mädchen in der Uhlandstraße. Sie schlugen und traten den Jugendlichen. Eine ärztliche Behandlung direkt vor Ort sei jedoch nicht notwendig...
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
11.11.2025
1 min.
Jugendliche an der Reichsstraße in Chemnitz sexuell belästigt
An der Reichsstraße wurde eine 17-Jährige sexuell belästigt.
Die Frau war mit einer Begleiterin auf dem Kaßberg unterwegs, als der Übergriff geschah. Ein Tatverdächtiger ist bereits ermittelt.
Benjamin Lummer
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
17:00 Uhr
2 min.
Drei Fälle binnen weniger Stunden: Polizei ermittelt zu Raubüberfällen und Körperverletzung in Chemnitz
Am Donnerstagabend wurden zwei Jugendliche und zwei Männer Opfer von Räubern.
In den benachbarten Stadtteilen Bernsdorf und Gablenz griffen Unbekannte mehrere Personen an. Ein Opfer wehrte sich mit Pfefferspray.
Benjamin Lummer
16:45 Uhr
4 min.
Die Drohmails des "Schweinetreffs": Polizei hebt Gruppe aus
Die Drohmails lösten große Polizeieinsätze aus - etwa im Mai 2024 in Essen. (Archivbild)
Mutmaßlich war es die Lust am Schrecken anderer - ein Staatsanwalt nennt es "asozial": Ermittler nehmen eine Gruppe ins Visier, die mit falschen Drohungen bundesweit die Polizei in Atem hielt.
Andrea Löbbecke und Jenny Tobien, dpa
