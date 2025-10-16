Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ware Mensch? Zeitzeugengespräch mit Diskussion im Chemnitzer Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis

Der Lern- und Gedenkort lädt für den 6. November zu einer Diskussion ein.
Der Lern- und Gedenkort lädt für den 6. November zu einer Diskussion ein. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Ware Mensch? Zeitzeugengespräch mit Diskussion im Chemnitzer Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis
Von Galina Pönitz
Um den Freikauf von Rumäniendeutschen gegen Devisen durch die Bundesregierung zwischen 1967 und 1989 geht es am 6. November an historischer Stätte.

Chemnitz.

Die DDR war nicht das einzige Land des damaligen Ostblocks, aus dem die Bundesregierung Menschen im Tausch gegen Waren oder Geld freigekauft hat. Zwischen 1967 und 1989 wurde im Rahmen der sogenannten Geheimsache Kanal die Ausreise von mehr als 225.000 Angehörigen der deutschsprachigen Minderheiten in Rumänien aus der damaligen Diktatur erwirkt. Am 6. November findet im Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis ein Zeitzeugengespräch mit Diskussion unter dem Titel „Ware Mensch? Wie Rumäniendeutsche gegen Devisen freigekauft wurden“ statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung gebeten. (gp)

Anmeldungen werden per E-Mail an [email protected] angenommen.

