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Auf dem ehemaligen Stadtwerkehaus weht jetzt die Fahne der Schweiz.
Auf dem ehemaligen Stadtwerkehaus weht jetzt die Fahne der Schweiz. Foto: Andreas Seidel
Auf dem ehemaligen Stadtwerkehaus weht jetzt die Fahne der Schweiz.
Auf dem ehemaligen Stadtwerkehaus weht jetzt die Fahne der Schweiz. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Warum auf dem ehemaligen Stadtwerkehaus in Chemnitz die Schweizer Flagge weht
Redakteur
Von Christian Mathea
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Vor dem blauen Himmel ist die Fahne ein richtiger Hingucker. Hochgezogen hat sie eine Firma.

Vor drei Jahren ist die Firma Stadler von der Leipziger Straße in das ehemalige Stadtwerkehaus umgezogen. Fast 200 Mitarbeiter entwickeln seitdem an der Augustusburger Straße neue Zugmodelle. Die Stadler-Zentrale ist aber in der Schweiz. Und das zeigt die Firma regelmäßig, nach der Winterpause weht die Schweizer Flagge wieder. Man wolle die...
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