Warum auf dem ehemaligen Stadtwerkehaus in Chemnitz die Schweizer Flagge weht

Vor dem blauen Himmel ist die Fahne ein richtiger Hingucker. Hochgezogen hat sie eine Firma.

Vor drei Jahren ist die Firma Stadler von der Leipziger Straße in das ehemalige Stadtwerkehaus umgezogen. Fast 200 Mitarbeiter entwickeln seitdem an der Augustusburger Straße neue Zugmodelle. Die Stadler-Zentrale ist aber in der Schweiz. Und das zeigt die Firma regelmäßig, nach der Winterpause weht die Schweizer Flagge wieder. Man wolle die...