Warum das „Mykonos“ in Limbach-Oberfrohna mehr sein will als ein griechisches Restaurant mit „kostenlosem Ouzo“

Die 28-jährige Chefin will Neues wagen. Wie sie das etablierte Lokal in die Zukunft führen möchte und was es ihrer Meinung nach dafür braucht. Ein Einblick in das beliebte Restaurant.

Mit 28 Jahren leitet Konstantina Papadopoulou eines der bekanntesten Restaurants in Limbach-Oberfrohna. Seit 2024 ist sie die Chefin des beliebten Lokals „Mykonos". Seitdem hat sich einiges verändert. Für dieses Jahr plant sie neben weiteren Umbaumaßnahmen auch spezielle Events. Damit will sie sich von Mitbewerbern abheben.