  • Chemnitz
  • Warum das „Mykonos“ in Limbach-Oberfrohna mehr sein will als ein griechisches Restaurant mit „kostenlosem Ouzo“

Chefin Konstantina Papadopoulou in ihrem Lokal „Mykonos“ in Limbach-Oberfrohna.
Chefin Konstantina Papadopoulou in ihrem Lokal „Mykonos“ in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Das neue Schild im Garderobenbereich des „Mykonos“.
Das neue Schild im Garderobenbereich des „Mykonos“. Bild: Andreas Seidel
Ein Spruch von Papadopoulou in ihrem Restaurant.
Ein Spruch von Papadopoulou in ihrem Restaurant. Bild: Andreas Seidel
Chefin Konstantina Papadopoulou in ihrem Lokal „Mykonos“ in Limbach-Oberfrohna.
Chefin Konstantina Papadopoulou in ihrem Lokal „Mykonos“ in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Das neue Schild im Garderobenbereich des „Mykonos“.
Das neue Schild im Garderobenbereich des „Mykonos“. Bild: Andreas Seidel
Ein Spruch von Papadopoulou in ihrem Restaurant.
Ein Spruch von Papadopoulou in ihrem Restaurant. Bild: Andreas Seidel
Warum das „Mykonos“ in Limbach-Oberfrohna mehr sein will als ein griechisches Restaurant mit „kostenlosem Ouzo“
Von Jonas Patzwaldt
Die 28-jährige Chefin will Neues wagen. Wie sie das etablierte Lokal in die Zukunft führen möchte und was es ihrer Meinung nach dafür braucht. Ein Einblick in das beliebte Restaurant.

Mit 28 Jahren leitet Konstantina Papadopoulou eines der bekanntesten Restaurants in Limbach-Oberfrohna. Seit 2024 ist sie die Chefin des beliebten Lokals „Mykonos“. Seitdem hat sich einiges verändert. Für dieses Jahr plant sie neben weiteren Umbaumaßnahmen auch spezielle Events. Damit will sie sich von Mitbewerbern abheben.
