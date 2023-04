Warum sich Orchideen in Chemnitz besonders wohlfühlen

. Gisela Langner hat viele Fenster in ihrer Wohnung. Aber so richtig Licht bringen die nicht in die Zimmer. Das liegt aber nicht daran, dass sie zu klein sind, sondern an ihrem "grünen Schmuck": 230 kleine und große Orchideen. Stehend auf dem Fensterbrett oder hängend an einer Art Kleiderstange für Pflanzen blühen Exemplare in den schönsten Farben...