Weltweit ziehen Menschen Schlitten mit Gewichten um die Wette und werfen Medizinbälle gegen Wände. „Hyrox“ nennt sich das. Das gibt es auch in Chemnitz. Unser Reporter hat es ausprobiert.

Schweiß tropft, nein, fließt mir von der Stirn und ich frage mich: Warum mache ich das hier eigentlich? Es hat keine zehn Minuten gedauert, bis ich die eben noch so nette Trainerin Sabine Grund verfluche. Vor dem Start hat sie mir noch gut zugeredet: „Jeder kann das schaffen.“ Jetzt steht sie neben mir, während ich Liegestütze mache und...