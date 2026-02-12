Warum unsere Demokratie ein Update braucht: Ein Plädoyer gegen die Mär vom unwissenden Bürger

Weil Wahlen die Eliten stärken, setzten die Erfinder der Demokratie auf Zufall - und stellten den Parlamenten zufällig erkorene „Bürgerexperten“ gegenüber. Kann uns diese Idee wieder Luft verschaffen?

Vor einigen Monaten spielte sich im Chemnitzer Stadtrat eine vielsagende Szene ab. Es ging um die Einführung eines gelosten Bürgerrates für die Haushaltskonsolidierung. Die Idee ist kraftvoll: Menschen sollen direkt über einen Teil des Steuergeldes entscheiden, das sie selbst erwirtschaften. Der Antrag wurde abgelehnt. Die Begründung aus der...