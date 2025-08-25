Was hinter Tausenden gefalteten Kranichen steckt

Chemnitz
Im „Open Space“ hinter dem Karl-Marx-Monument sind die Origami-Papierkraniche zu sehen. Geplant waren 1000, geworden sind es deutlich mehr.
„Senbazuru“ nennt sich diese kleine Ausstellung im „Open Space“. Es begann mit einer Privatinitiative und wurde dann groß – oder besser gesagt zahlreich. „1000 Kraniche für Chemnitz“ sollten es werden, unter Anleitung der Projektleiterin Annette Müller wurde es rund 3000 gefaltete Papiervögel. Hunderte Chemnitzer haben sich...
