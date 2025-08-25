Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Was hinter Tausenden gefalteten Kranichen steckt

Im „Open Space“ hinter dem Marx-Kopf sind die gefalteten Kraniche zu sehen.
Im „Open Space“ hinter dem Marx-Kopf sind die gefalteten Kraniche zu sehen. Bild: Annette Müller
Im „Open Space“ hinter dem Marx-Kopf sind die gefalteten Kraniche zu sehen.
Im „Open Space“ hinter dem Marx-Kopf sind die gefalteten Kraniche zu sehen. Bild: Annette Müller
Chemnitz
Was hinter Tausenden gefalteten Kranichen steckt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im „Open Space“ hinter dem Karl-Marx-Monument sind die Origami-Papierkraniche zu sehen. Geplant waren 1000, geworden sind es deutlich mehr.

„Senbazuru“ nennt sich diese kleine Ausstellung im „Open Space“. Es begann mit einer Privatinitiative und wurde dann groß – oder besser gesagt zahlreich. „1000 Kraniche für Chemnitz“ sollten es werden, unter Anleitung der Projektleiterin Annette Müller wurde es rund 3000 gefaltete Papiervögel. Hunderte Chemnitzer haben sich...
