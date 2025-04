Was Kreative schaffen: „Werkschau – made in Sachsen“ lädt Besucher in ehemalige Chemnitzer Maschinenfabrik ein

Mode, Kunsthandwerk, Design, Literatur und mehr sind in einer Ausstellung zu sehen, die 100 Künstlerinnen und Künstler gestaltet haben.

Chemnitz.

Spannende Projekte und Werke der sächsischen Kultur- und Kreativwerkstatt sind bis September in der „Werkschau – made in Sachsen“ in der ehemaligen Maschinenfabrik in der Chemnitzer Gießerstraße 5 zu sehen. Sie soll Besucher inspirieren und informieren und lädt sie dazu ein, die regionale Kreativwirtschaft neue zu entdecken. Annähernd 100 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Sachsen präsentieren ihre Ideen und hochwertige Produkte. Es ist die vierte Schau dieser Art an einem Ort. Die Auswahl reicht von nachhaltigen Innovationen über modernes Kunsthandwerk, Mode, Design und Bildende Kunst bis hin zu regionaler Literatur, digitalen Dienstleistungen und visuellen Darstellungen. (gp)