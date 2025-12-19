MENÜ
  • Was macht die Berlinerin Gayle Tufts am 7. Februar in Chemnitz?

Gayle Tufts stammt aus den USA, lebt in Berlin und moderiert den Chemnitzer Opernball.
Gayle Tufts stammt aus den USA, lebt in Berlin und moderiert den Chemnitzer Opernball. Bild: IMAGO/Future Image
Chemnitz
Was macht die Berlinerin Gayle Tufts am 7. Februar in Chemnitz?
Von Susanne Kiwitter
Beim 22. Chemnitzer Opernball soll es funkeln. Die Theater Chemnitz geben Details bekannt.

„Sparkling Moments“ („funkelnde Momente“) lautet das Motto des nächsten Chemnitzer Opernballs, der am 7. Februar ab 19 Uhr ins Opernhaus lädt, wobei der Abend schon lange ausverkauft ist. Die Theater Chemnitz machen ein klein wenig Hoffnung: Eventuell freiwerdende Plätze könnten nachgefragt werden. Zunächst aber beantwortet der...
