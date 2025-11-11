Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Chemnitz
  Was verbindet Chemnitz mit Richard Wagner?

Bild: Michael Müller
Was verbindet Chemnitz mit Richard Wagner?
Von Galina Pönitz
Ein Ereignis vor 175 Jahren ist der Anlass für eine Veranstaltung in der Stadtbibliothek am 14. November.

Chemnitz.

Dem Komponisten Richard Wagner ist ein musikalischer Vortrag gewidmet, der am Freitag, 14. November um 17.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Tietz (Foto) stattfindet. Anlässlich der Uraufführung von „Lohengrin“ vor 175 Jahren in Weimar blickt die Opernsängerin Petra Koziel auf Verbindungen zwischen Chemnitz und Wagner. Wie kam es dazu, dass Chemnitz heute auf eine lange Wagner-Tradition zurückblicken kann, obwohl der Komponist nur wenige Male in der Stadt weilte und hier nie künstlerisch tätig war? Auf diese und andere Aspekte von Wagners Leben und Wirken, aber auch auf umtriebige Theaterdirektoren, leidenschaftliche Kapellmeister und herausragende Aufführungen in Chemnitz wird der Vortrag eingehen. Die Sopranistin Maraike Schröter und die Pianistin Claudia Lang werden den Vortrag musikalisch umrahmen. Der Eintritt ist frei. (gp) Foto: Michael Müller/Archiv

