Wasserrohrbruch im Chemnitzer Zentrum

Die Theaterstraße ist zwischen Hartmannstraße und Kaßbergauffahrt wegen eines Wasserrohrbruches einspurig gesperrt. Es herrscht Rutschgefahr. Seit den frühen Morgenstunden wird bei Minusgraden an der Schadensbeseitigung gearbeitet. Eine Hauptwasserleitung war gebrochen. Für die Anwohner steht ein Trinkwassertanker zur Verfügung. Vor Ort...