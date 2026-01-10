Wasserrohrbruch im Chemnitzer Zentrum

Chemnitz
Für Anwohner steht ein Trinkwassertanker zur Verfügung.
Die Theaterstraße ist zwischen Hartmannstraße und Kaßbergauffahrt wegen eines Wasserrohrbruches einspurig gesperrt. Es herrscht Rutschgefahr. Seit den frühen Morgenstunden wird bei Minusgraden an der Schadensbeseitigung gearbeitet. Eine Hauptwasserleitung war gebrochen. Für die Anwohner steht ein Trinkwassertanker zur Verfügung. Vor Ort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.