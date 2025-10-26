Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  Weg zum Chemnitzer Stadtpark wird gesperrt

Chemnitz
Weg zum Chemnitzer Stadtpark wird gesperrt
Von Denise Märkisch
Fußgänger und Radfahrer werden über die Beckerstraße umgeleitet. Der Weg wird hübsch gemacht, um den Zugang zum Areal am Bahnviadukt zu verbessern.

Der Chemnitzer Stadtpark ist die grüne Lunge der Stadt. Ab Montag, 27. Oktober ist ein Zugang allerdings voll gesperrt. Der Parkweg, der den Anschluss an die Interventionsfläche am Bahnviadukt bildet, wird saniert. Die Arbeiten sollen bis Ende November dauern. Fußgänger und Radfahrer sollen die Beckerstraße als Umleitung nutzen.
