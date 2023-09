Wegen Bauarbeiten in Chemnitz: MRB-Züge brauchen bis zu einer Stunde länger

Zwischen Hauptbahnhof und Chemnitz-Siegmar fahren ab Montag bis Mitte Dezember keine Züge mehr. Reisende, die Chemnitz nur durchqueren wollen, brauchen besonders viel Geduld.

Bahnreisende, die von oder über Chemnitz in Richtung Zwickau wollen oder in der Gegenrichtung unterwegs sind, müssen in den kommenden Wochen deutlich mehr Zeit einplanen. Weil die Deutsche Bahn (DB) Gleise über das Chemnitzer Viadukt erneuert, wird ab Montag (25. September) bis zum 19. Dezember die Bahnstrecke zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und...