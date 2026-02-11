Wegen Blitzer-Testbild: Autofahrer und Mitarbeiter des Chemnitzer Ordnungsamts prügeln sich

Ein Mann soll einen Ordnungsamtsmitarbeiter in den Schwitzkasten genommen haben, weil der ihn geblitzt hat. Doch vor Gericht stellt sich die Sache ganz anders dar. Der Richter hatte schon früh Zweifel.

Der Mann nimmt die Sache ernst. Diesen Schluss lassen zumindest sein schwarzer Anzug und das weiße Hemd zu. Noch nie saß er als Angeklagter in einem Gerichtssaal. Vorgeworfen wird dem 54-Jährigen ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Im April 2024 soll er an der Oberen Hauptstraße in Wittgensdorf einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes... Der Mann nimmt die Sache ernst. Diesen Schluss lassen zumindest sein schwarzer Anzug und das weiße Hemd zu. Noch nie saß er als Angeklagter in einem Gerichtssaal. Vorgeworfen wird dem 54-Jährigen ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Im April 2024 soll er an der Oberen Hauptstraße in Wittgensdorf einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes...