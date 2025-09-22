Wegen Brückenprüfung: Bernsdorfer Straße in Chemnitz für zwei Tage gesperrt

Chemnitz
Der Herbst ist da, die Baustellen bleiben und es kommen sogar neue hinzu. „Freie Presse“ gibt hier einen Überblick. Unter anderem gehen die Arbeiten auf der Unritzstraße weiter. Dafür wird auch eine Kreuzung gesperrt.
1. Adelsbergstraße von Haus-Nr. 288 bis Balzacweg halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung wegen Strom-Freileitungsablösung und Erneuerung der Stadtbeleuchtung (2. BA) wird verlängert bis 26. September.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.