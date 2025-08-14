Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wegen ESMC in Dresden: Wirtschaftsvertreter aus Taiwan schaut sich Chemnitz an

Im Rathaus traf Ching-Yun Hang auf Vertreter der Wirtschaftsförderung.
Im Rathaus traf Ching-Yun Hang auf Vertreter der Wirtschaftsförderung.
Im Rathaus traf Ching-Yun Hang auf Vertreter der Wirtschaftsförderung.
Im Rathaus traf Ching-Yun Hang auf Vertreter der Wirtschaftsförderung. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Wegen ESMC in Dresden: Wirtschaftsvertreter aus Taiwan schaut sich Chemnitz an
Redakteur
Von Christian Mathea
70 Kilometer weiter östlich werden in der Landeshauptstadt für ein Chipwerk gerade Milliarden investiert. Chemnitz hofft derweil auf Zulieferer.

Chemnitz ist im Ministerium für Wirtschaftsangelegenheiten von Taiwan schon mal auf der Landkarte. Am Mittwoch schaute sich mit Ching-Yun Hang ein Vertreter die Stadt an. Und er schien durchaus angetan. Nach der Abreise postete er, dass er ein „produktives Treffen“ mit dem Fachbereich Wirtschaft der Stadt hatte. „Wir führten fruchtbare...
