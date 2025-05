Wegen Personalmangel: Bäckerfiliale auf dem Chemnitzer Kaßberg geschlossen

Es ist die zweite Filiale, die in den letzten Jahren an der Franz-Mehring-Straße schließt. Wenn sich Personal findet, will der Bäckermeister weitermachen.

Wer derzeit frische Brötchen, Brot oder Kuchen in der Bäckerei Groschupf an der Franz-Mehring-Straße kaufen möchte, wird vor verschlossener Tür stehen. An der hängt jetzt ein Schild mit der Aufschrift: „Leider müssen wir unsere Filiale vorübergehend schließen!" Was aus dem „vorübergehend" wird, weiß Geschäftsführer Ralf...