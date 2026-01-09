MENÜ
  • Wegen Schnee: Busse können nicht alle Chemnitzer Haltestellen bedienen

Die Straßenbahnen haben in Chemnitz freie Fahrt, auf einigen Buslinien gibt es Probleme.
Bild: Christian Mathea
Die Straßenbahnen haben in Chemnitz freie Fahrt, auf einigen Buslinien gibt es Probleme.

Chemnitz
Wegen Schnee: Busse können nicht alle Chemnitzer Haltestellen bedienen
Redakteur
Von Christian Mathea
Probleme wurden bisher für die Linien 21, 43, 62, 72 und 82 gemeldet. Auch liegengebliebene Lkw stören den Verkehr.

Chemnitz.

Die CVAG weist darauf hin, dass auf den Linien 62 und 82 A die Haltestelle Casparistraße wegen der Witterungsverhältnisse nicht bedient werden kann. Fahrgäste sollen die Haltestellen Dürerstraße (beide Linien), Grüner Winkel (62) oder Lindenhof (82 A) nutzen.

Außerdem können die Haltestellen Kaßbergauffahrt und Kaßbergstraße (Linien 72 und 62) nicht bedient werden. Stattdessen sollen die Haltestellen Klosterstraße und Kanzlerstraße genutzt werden.

Auf der Linie 21 gibt es bei der Haltestelle Max-Saupe-Straße Probleme. Stattdessen sollen Fahrgäste an den Haltestellen Am Schnellen Markt und Ebersdorf zusteigen. In Richtung Limbach-Oberfrohna fährt die 21 nur bis Borna, weil in Höhe der Autobahnauffahrt ein Lkw liegengeblieben ist.

Auf der Linie 43 stört ein Lkw den Verkehr. Dort können die Haltestellen Mauersbergerstraße West und Ost nicht bedient werden. (cma/phy)

