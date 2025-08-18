Wegen schwacher Auftragslage: Arbeitsplätze bei Thyssenkrupp in Chemnitz auf der Kippe

Chemnitz
Die Automobil-Industrie schwächelt in Deutschland. Das bekommt auch der Anlagen-Entwickler zu spüren, der in der Region 270 Arbeitsplätze stellt. Die Zukunft hängt auch von einem Großauftrag ab.
Erst im vergangenen Jahr haben die Entwickler von Thyssenkrupp Automation Engineering einen Rekordauftrag verbuchen können. BMW in Leipzig hatte eine Montage-Anlage für Batterien bestellt. Die 270 Ingenieure und Techniker an den beiden Standorten in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal waren damit bis März 2025 ausgelastet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.