Wegen Wildschweinen: Tempolimit auf A 72 in Chemnitz

Die Tiere halten sich öfters in der Nähe der Autobahn auf. Jetzt reagiert die Polizei – auch mit Geschwindigkeitskontrollen.

Chemnitz. Mit einem Tempolimit (100 km/h) soll die Gefahr von Wildunfällen auf der Autobahn 72 reduziert werden. Wie die Polizei mitteilt, sind zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Abfahrt Röhrsdorf seit Frühjahr wiederholt Wildschweine gesichtet worden. Teilweise seien sie bis auf die Fahrbahn gelangt, Zusammenstöße habe es bisher aber keine gegeben.

Dennoch soll jetzt gehandelt werden. Neben dem Tempolimit sind zusätzliche Zäune geplant, die das Wild von der Fahrbahn fernhalten sollen. Die Polizei bittet alle Autofahrer in dem betroffenen Bereich zur Vorsicht. „Rechnen Sie insbesondere in den frühen Morgen- und späten Abend- bzw. Nachtstunden mit Wildwechsel.“ In Zukunft soll es auch Geschwindigkeitskontrollen geben. (cma)