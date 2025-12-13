MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Weihnachtsbäume im Wettkampf: Steht der Höchste erneut in Chemnitz?

Am 18. Dezember soll der Chemnitzer Weihnachtsbaum vermessen werden.
Am 18. Dezember soll der Chemnitzer Weihnachtsbaum vermessen werden. Bild: Toni Söll
Am 18. Dezember soll der Chemnitzer Weihnachtsbaum vermessen werden.
Am 18. Dezember soll der Chemnitzer Weihnachtsbaum vermessen werden. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Weihnachtsbäume im Wettkampf: Steht der Höchste erneut in Chemnitz?
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alle Jahre wieder werden die Bäume auf den Weihnachtsmärkten der Region vermessen. Chemnitz steht noch aus.

Geschätzt 23 Meter hoch soll der diesjährige Chemnitzer Weihnachtsbaum sein – hieß es zumindest, als er Anfang November auf dem Markt aufgestellt wurde. Das Chemnitzer Architektenbüro Wuttke wird den Baum am 18. Dezember genau vermessen. Bereits zum sechsten Mal findet der „Weihnachtsbaum-Contest“ statt. Er dient als Praxisübung für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.12.2025
3 min.
Anschlagsziel Weihnachtsmarkt? Terrorermittlungen in Bayern
Die fünf Verdächtigen wurden bereits am Freitag festgenommen. (Symbolbild)
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, weil sie einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing geplant haben sollen. Die Tat sollte offenbar mit einem Fahrzeug verübt werden.
12:00 Uhr
4 min.
Kopf-an-Kopf-Rennen um höchsten Weihnachtsbaum im Vogtland
Der Weihnachtsbaum von Schöneck ist eine Fichte. Sie ist 101 Jahre alt, so alt wie auch das Rathaus in Schöneck.
Im Größen-Wettstreit der öffentlichen Tannenbäume hatte Schöneck im Vogtland bislang die Nase vorn. Doch die Schönecker Messung ist nicht auf den Zentimeter exakt. Ein anderes Dorf hat ganz genau gemessen - und rückt Schöneck auf die Pelle.
Christian Schubert
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH - und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
14.12.2025
5 min.
Finale von "The Masked Singer": Eine Kuh gewinnt die TV-Show
Sie hat gewonnen: Die maskierte Sängerin "Muuhnika" (Mitte).
Die "Muuhnika" hat in der TV-Show "The Masked Singer" die meisten Stimmen erhalten – und ließ damit einen Affen, ein Ei und eine Nudel hinter sich. Doch welcher Star steckte in dem Kuh-Kostüm?
Simone Andrea Mayer, dpa
13.12.2025
4 min.
Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Extase
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab.
Das Leben des Künstlers gleicht einer Achterbahnfahrt. Darüber singt er, dafür lieben ihn seine Fans. Doch was hat dieser sympathische Mann, was andere nicht haben?
Torsten Piontkowski
11.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaum-Vermessung in Mittelsachsen: Wer hat den Höchsten?
Der Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte.
Hainichen unterliegt knapp im Höhenvergleich, lässt aber Freiberg und Frankenberg hinter sich. Auch in der B-Note sticht der Siegerbaum hervor und lässt sogar Freiberg hinter sich.
Jan Leißner
Mehr Artikel