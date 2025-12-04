Weihnachtsmarkt in Limbach-Oberfrohna startet: Das erwartet Besucher im historischen Rittergut

Vom 5. bis 7. Dezember verwandelt sich der Rathaushof wieder in einen Weihnachtsmarkt – inklusive Mittelaltermarkt. Die Öffnungstage werden aber auch zukünftig begrenzt bleiben.

Der Nikolaustag und der zweite Advent können in diesem Jahr gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt in Limbach-Oberfrohna gefeiert werden. Drei Tage lang werden regionale Händler an 32 Ständen vor der Kulisse des historischen Rittergutes weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen. Eröffnet wird der Markt am Freitag (5. Dezember), 16 Uhr. Bereits am...