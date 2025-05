Wenige Tage vor dem letzten Öffnungstag: Die ersten Abteilungen bei Globus in Chemnitz haben schon zu

Am 23. Mai können Kunden zum letzten Mal in dem Markt im Neefepark einkaufen. Das dort bald Schluss ist, zeichnet sich an mehreren Stellen ab. Einen Kunden-Liebling gibt es aber noch.

Am 23. Mai öffnet Globus im Neefepark zum letzten Mal. Wer in dieser Woche in dem Markt einkaufen geht, merkt, dass bald Schluss ist. Zahlreiche Regale sind am Montagvormittag bereits leer und werden vermutlich nicht mehr aufgefüllt. An vielen Stellen wird mit Rabatten von 30 oder 40 Prozent geworben. Gut gefüllt ist der Obst- und...