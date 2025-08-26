Wenn der Schutzstatus wegfällt: Diese Möglichkeiten haben Ukrainer, in Chemnitz zu bleiben

Bis zum März 2027 genießen Ukrainer einen besonderen Schutzstatus und dürfen in Deutschland arbeiten. Was in anderthalb Jahren passiert, ist offen. Deshalb denken viele über einen Status-Wechsel nach.

In Chemnitz leben 8851 Ukrainer. Rund die Hälfte von ihnen sind bei der Arbeitsagentur als erwerbsfähig gemeldet, davon haben bisher 2350 einen Job gefunden. Veronika Smalko vom Verein Ukraine-Haus Chemnitz sagt, dass viel mehr Ukrainer arbeiten würden und viele Arbeitgeber auch Interesse hätten, die Menschen einzustellen. Das Problem sei die...