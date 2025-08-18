Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Wenn ein Tier komplett aufgeschlitzt ist“: Chemnitzer Tierschützer empört über Kritik an Nachtfahrverbot für Mähroboter

Daniela Hegewald betreut in ihrem Grundstück sieben Igel. Im Bild zu sehen ist Corvin, der sich von einem Autounfall erholt hat.
Daniela Hegewald betreut in ihrem Grundstück sieben Igel. Im Bild zu sehen ist Corvin, der sich von einem Autounfall erholt hat. Bild: Andreas Seidel
Daniela Hegewald betreut in ihrem Grundstück sieben Igel. Im Bild zu sehen ist Corvin, der sich von einem Autounfall erholt hat.
Daniela Hegewald betreut in ihrem Grundstück sieben Igel. Im Bild zu sehen ist Corvin, der sich von einem Autounfall erholt hat. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
„Wenn ein Tier komplett aufgeschlitzt ist“: Chemnitzer Tierschützer empört über Kritik an Nachtfahrverbot für Mähroboter
In Chemnitz kocht die Debatte um das Nachtfahrverbot für Mähroboter hoch. Ein Biolehrer wendet sich dagegen und habe Widerspruch eingelegt. Tierschützer pochen darauf und berichten von traurigen Schicksalen.

Seit 12. Juni gilt in Chemnitz ein Nachtfahrverbot für Mähroboter. Dadurch sollen dämmerungs- und nachtaktive Tiere wie der Igel geschützt werden. Jetzt ist eine Debatte entbrannt. Der Biologielehrer Marvin Strothmeier hat Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung eingelegt. Das wiederum bringt Tierschützer auf die Palme.
