„Wenn ein Tier komplett aufgeschlitzt ist“: Chemnitzer Tierschützer empört über Kritik an Nachtfahrverbot für Mähroboter

Chemnitz
In Chemnitz kocht die Debatte um das Nachtfahrverbot für Mähroboter hoch. Ein Biolehrer wendet sich dagegen und habe Widerspruch eingelegt. Tierschützer pochen darauf und berichten von traurigen Schicksalen.
Seit 12. Juni gilt in Chemnitz ein Nachtfahrverbot für Mähroboter. Dadurch sollen dämmerungs- und nachtaktive Tiere wie der Igel geschützt werden. Jetzt ist eine Debatte entbrannt. Der Biologielehrer Marvin Strothmeier hat Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung eingelegt. Das wiederum bringt Tierschützer auf die Palme.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.