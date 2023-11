Wenn Gras über eine Bausünde in Chemnitz wächst

Der Chemnitzer Stadtentwickler Thomas Naumann hat Visionen. Geht aber nicht zum Arzt. Stattdessen erklärt er, warum und womit er das Zentrum bunter gemacht hat. Und weshalb er am liebsten Gras über eine Bausünde wachsen lassen würde.

Das Haus hat was. Schlichtheit. Eleganz. Sachlichkeit. Weiß verputzt. Der Bau, dicht an der Leipziger Straße in Chemnitz, entstand 1938. Eine funktionale Villa am Beginn eines Villenviertels. Seit 1990 hat hier das Büro für Städtebau Chemnitz seinen Sitz. „Im Keller des Hauses gibt es einen Bunker“, erzählt Thomas Naumann, der...