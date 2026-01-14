Wer steckt hinter dem Riesenposter in der Chemnitzer City?

Chemnitz
Es ist das höchste Plakat von Chemnitz, das an der Fassade eines 14-Geschossers in der Innenstadt leuchtet. Die 240 Quadratmeter große Fläche wurde auch schon für Kunstaktionen genutzt. Derzeit wird für die regionale Wirtschaft geworben.
Wer auf der Bahnhofstraße von der Zentralhaltestelle in Richtung Hauptbahnhof unterwegs ist, der kann eigentlich gar nicht daran vorbeischauen: das 31 Meter hohe Riesenposter an der Fassade des Cityhochhauses, das bei Dunkelheit extra illuminiert wird.
