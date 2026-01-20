Wer steht auf der Bühne? Zweites Geheimkonzert in Chemnitz geplant

Chemnitz
Tickets für ein Konzert kaufen, ohne zu wissen, wer auftritt: Das Konzept der Geheimkonzerte von „Rausgegangen“ kommt in Chemnitz gut an. Im Gespräch verrät die Projektleiterin Hinweise auf die Acts.
Zum zweiten Mal findet am Donnerstag im Atomino ein Geheimkonzert statt. Geheim deshalb, weil vorab nicht bekannt ist, wer auftreten wird. „Man muss sich darauf einlassen“, sagt Marina Slapnig, Projektleiterin für die Geheimkonzerte. Warum geben Menschen Geld für ein Konzert aus, bei dem sie nicht wissen, wer auftritt?
