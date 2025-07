Wer verdient in Chemnitz am besten?

Seit 2020 sind die Gehälter in Chemnitz über alle Berufsgruppen hinweg gestiegen. Doch die Unterschiede sind beachtlich. Zwischen Männern und Frauen nehmen sie wieder zu.

Zahnärzte und Humanmediziner verdienen in Chemnitz mit Abstand am besten. Das ist nicht sonderlich überraschend, die Berufsgruppe gehört seit Jahren zu den Top-Verdienern. In Chemnitz gehen Ärzte durchschnittlich mit 7363 Euro (brutto) im Monat nach Hause, wie der aktuelle Entgelt-Atlas der Agentur für Arbeit zeigt.