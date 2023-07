Wer, Was, Wo: Ferienjob-Suche in Chemnitz für Kurzentschlossene

Wer in den Schulferien arbeiten geht, will in erster Linie sein Taschengeld aufbessern. Der Ausflug in die Wirtschaft bietet einen weiteren Mehrwert: Die Schüler haben durch den Ferienjob die Möglichkeit, ihr Interesse für einen bestimmten Beruf und für das Unternehmen zu entdecken. „Das ist gelebte Berufsorientierung, wie wir sie...